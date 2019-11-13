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Rusya'da 13 minibüs aynı anda kundaklandı

Rusya'da bir şirkete ait minibüsler gece yarısı otoparkta park halindeyken aynı anda ateşe verildi.

13.11.2019 09:32 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:37Rusya'da 13 minibüs aynı anda kundaklandı
'da bir şirkete ait minibüsler gece yarısı otoparkta park halindeyken aynı anda ateşe verildi.

Rusya'nın başkenti 'ya bağlı Ramenskoye şehrinde bir şirkete ait minibüs otoparkında gece yarısı yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı gönderildi. Otoparktaki hemen hemen tüm minibüsler yangında kül oldu. İtfaiyenin uzun süren çalışmalarının ardından otoparkta yanan minibüsler söndürüldü. Otoparkta yanan minibüslerin aynı anda yanmasından dolayı büyük bir şüphe oluşurken Moskova Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Moskova polisi de otoparkta inceleme yaptı. Polisin yaptığı ilk incelemelerde, minibüslerin tümünün yanıcı maddeyle yakıldığı belirlendi. Bunun üzerine otopark çevresindeki tüm güvenlik kamerası görüntüleri toplandı. Yetkililer olayın basit bir yangın olmadığını değerlendirirken, sabotaj gerçekleştirildiğine dair rapor çıkması üzerine olayın faillerinin arandığı öğrenildi. Ayrıca otoparkta çıkan yangında 13 minibüsün küle döndüğü açıklandı - MOSKOVA

Moskova, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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