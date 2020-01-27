Haberler » Güncel » Rusya'da 17. katta buz tutan balkondan kayarak düşen çocuk öldü - Haber

Rusya'da 17. katta buz tutan balkondan kayarak düşen çocuk öldü

Rusya'da 17. katta buz tutan balkondan kayarak düşen 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

27.01.2020 15:05 | Son Güncelleme: 27.01.2020 15:05
'da 17. katta buz tutan balkondan kayarak düşen 13 yaşındaki kız hayatını kaybetti.
Rusya'nın Yaroslav şehrinde 19 katlı bir binanın 17. katında bulunan dairede ailesiyle birlikte yaşayan 13 yaşındaki Daria Razheva, sabah saatlerinde balkona çıktı. Soğuk hava nedeniyle balkonun zemininde oluşan buzu fark etmeyen Razheva, balkondan kayarak aşağı düştü. 17. kattan binanın önünde bulunan bir arabanın arka kısmına düşen Razheva, olay yerinde hayatını kaybetti. Etrafta duyulan ses üzerine aracın üzerine düşen kızı fark eden vatandaşlar polise verdi.
Yapılan incelemelerde 13 yaşındaki Daria Razheva'nın kesin düşme nedeninin, 'buzlanan zeminde kayma' olduğu belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
(Erhan Altıparmak/İHA)
Rusya'da 17. katta buz tutan balkondan kayarak düşen çocuk öldü

Sabah, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:05  SULTANGAZİ'DE ZİNCİRLEME KAZA 6 YARALI (2)
16:05  Çanakkale'de 62 kaçak göçmen yakalandı
16:05  Cesedi bulunan İranlı kadının üzerinden 'canımdan bezdim' notu çıktı
16:05  Yangından kurtulan 2 kardeş etrafı seyretti
16:04  Depremde yaralanan kediyi, Antalya sahiplendi
27.01.2020 16:16:11