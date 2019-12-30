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Rusya'da 2 kişi terör saldırısı planlama iddiasıyla gözaltına alındı

Rusya'da 2 kişi terör saldırısı planlama iddiasıyla gözaltına alındıRusya, (DHA)- Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), terörist saldırı planladığı iddia edilen 2 kişinin gözaltına alınma anlarının görüntüsünü paylaştı.

30.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:35
'da 2 kişi terör saldırısı planlama iddiasıyla gözaltına alındı
Rusya, (DHA)- Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), terörist saldırı planladığı iddia edilen 2 kişinin gözaltına alınma anlarının görüntüsünü paylaştı.
Rusya ordu kanalı Zvezda'da yer alan habere göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ülkenin Sen Petersburg şehrinde terörist saldırı planladığı iddia edilen 2 Rus vatandaşının gözaltına alınma anlarının görüntüsünü paylaştı. Görüntülerde, gözaltına alınan kişilerin güvenlik güçlerine direnmediği görüldü.
Habere göre, Sen Petersburg şehrinde terörist saldırı planladığı iddia edilen 2 Rus vatandaşı 27 Aralık'ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler hakkında terör suçlamasıyla dava açıldığı bildirilirken, haberde ayrıca bu kişilerle ilgili bilginin ABD istihbaratınca sağladığı belirtildi.
Rusya'da 2 kişi terör saldırısı planlama iddiasıyla gözaltına alındı

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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