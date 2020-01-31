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Rusya'da 2 kişide korona virüsü tespit edildi

Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü Rusya'da da görüldü.

31.01.2020 16:33 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:38Rusya'da 2 kişide korona virüsü tespit edildi
Çin'de başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü 'da da görüldü.

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Trans Baykal bölgesindeki Tümen şehrinde 2 Çin vatandaşının korona virüsünü taşıdığı açıklandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova yaptığı açıklamada, net analiz sonuçların gelmesiyle birlikte 2 kişide virüse rastlanıldığını ve bu kişinin karantina altına alınarak tedavisine başlandığını kaydetti. Şehirde de önlemler alındığını dile getiren Başbakan Yardımcısı Golikova, konuyla ilgili Rusya Sağlık Bakanlığının çalışmalarını sürdürdüğünü ve virüsün yayılmaması için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını ifade etti. - MOSKOVA

Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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