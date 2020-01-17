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Rusya'da 20 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 ölü, 4 yaralı

Rusya'da 20 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 ölü, 4 yaralıRusya, (DHA)- Rusya'da yoğun sis nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

17.01.2020 12:06 | Son Güncelleme: 17.01.2020 12:08
'da 20 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 ölü, 4 yaralı
Rusya, (DHA)- Rusya'da yoğun sis nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Rusya'ya bağlı Adıge Cumhuriyeti'ndeki Adıgeysk kentinde yoğun sis nedeniyle 20 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada, bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Rusya'da 20 aracın karıştığı zincirleme kaza 1 ölü, 4 yaralı

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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