Rusya'da 2018'de 20 bin kişi HIV pozitif nedeniyle hayatını kaybetti

Rusya 'da geçen yıl 20 bin hasta HIV pozitif sebebiyle hayatını kaybetti. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 2,2 yükseldi.

Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rapora göre, 2018 yılında 20 bin 597 kişi HIV (İnsan Immun Yetmezlik Virusu) yüzünden hayatını kaybederken; virüsün, 100 bin kişiden 14'ünde görüldüğü belirlendi. 2017'de virüs yüzünden ölenlerin sayısı 20 bin 45 olarak belirlenirken, 2018'deki artış oranı yüzde 2,2 oldu.

Rapora göre, Rus vatandaşları arasında enfeksiyon ve paraziter hastalıklardan kaynaklanan ölümlerin sebebi olarak en çok HIV enfeksiyonu gösterildi. HIV enfeksiyonuna bağlı ölümlerin oranı, 2005 yılında yüzde 3,9, 2017 yılında yüzde 57,2, 2018'de ise yüzde 59,5'e yükseldi.

HIV ÇOĞUNLUKLA 18 İLA 44 YAŞ ARASI KİŞİLERDE GÖRÜLÜYOR

2018'de, HIV enfeksiyonu yüzünden ölenlerin yüzde 76,7'si 25 ila 55 yaş aralığında, yüzde 16'sı 45 ila 55 yaş aralığındaydı. Ölenlerin sadece yüzde 1'i, 65 yaşından büyük kişilerdi.

Rapora göre, HIV enfeksiyonu, çalışma çağındaki genç insanlar (18-44 yaş arası) arasında ölümle sonuçlanan birinci sıradaki hastalık. Yüzde 16 olarak ilk sırada bulunan HIV enfeksiyonunu, yüzde 15'le sindirim sistemi hastalıkları, yüzde 8'le kalp rahatsızlıkları, yüzde 5'le solunum sistemi hastalıkları takip ediyor.