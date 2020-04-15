Rusya'da 24 saatte 3 bin 388 yeni koronavirüs vakası

Rusya 'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilenlerin sayısı 3 bin 388 artarak 24 bin 490'a ulaştı. Ülkede 28 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Rusya'da koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Ülkede 3 bin 388 kişide daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 24 bin 490'a ulaştı. Ayrıca, virüs nedeniyle 28 kişinin daha ölmesiyle ülkede toplam can kaybı 198'e yükseldi.