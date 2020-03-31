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Rusya'da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak

Rusya Adalet Bakanlığı, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için ülkede 1 Haziran'a kadar nikah işlemlerini ve boşanma davalarını yasaklamaya hazırlanıyor.

31.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:39

Ülkeler, koronavirüse karşı her geçen gün aldıkları önlemleri sıklaştırırken Rusya 'dan bu konuda farklı bir yasak haberi geldi.

1 HAZİRAN'A KADAR KİMSE EVLENEMEYECEK BOŞANAMAYACAK

Rusya Adalet Bakanlığı, ülkede yüksek oranda artış gösteren koronavirüse karşı önlemleri arttırmaya karar verdi. Bakanlık basın servisinden yapılan açıklamada ülke genelinde yapılacak olan nikahların ve boşanma davalarının 1 Haziran tarihine kadar durdurulması konusunda çalışma başlatıldığı duyuruldu. Öte yandan, bakanlık cezaevlerinde salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni tutukluların Kapotnya bölgesindeki bir hapishaneye gönderilmeye başlandığını, cezaevine gönderilen mahkumların 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağını belirtildi.

RUSYA'DA SON DURUM

Rusya Koronavirüs Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 500 kişide daha korona virüs tespit edilmesi sonucu ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 337'ye yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ülke genelinde 73 bölgede vaka görüldüğü belirtilirken, 55 kişinin daha taburcu edilmesi sonucu iyileşen vaka sayısının 121'e ulaştığı kaydedildi. Şu ana kadar korona virüs nedeniyle toplam 17 kişinin öldüğü ülkenin başkenti Moskova , en çok vaka kaydedilen kent oldu. Moskova'da enfekte olan kişi sayısı 387'ye Petersburg'da ise 48'e yükseldi.

KURALLARA UYMAYANA CEZA YASALAŞTI

Moskova başta olmak üzere birçok bölgede sokağa çıkma yasağı ve kısıtlamalara yönelik yasal çalışmalar tamamlandı. Rus parlamentosu Duma'da milletvekillerinin oyuyla kurallara uymayanların 300 bin ruble para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Rusya Eğitim Bakanlığı ise lise ve üniversite sınavlarının ertelendiğini, sınav tarihlerinin daha sonra açıklanacağını duyurdu.

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Rusya’da koronavirüse karşı evlenme ve boşanma yasaklanacak

Kaynak: İHA

Etiketler: Moskova, Rusya, Sağlık, Dünya

Haberin Videosu :

Rusya'da koronavirüs nedeniyle 24 saatte 500 vaka tespit edildi

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