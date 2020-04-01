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Rusya'da 27 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Rusya'da korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülkenin 27 farklı bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

01.04.2020 09:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:30
Rusya'da 27 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Rusya 'da korona virüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ülkenin 27 farklı bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Rusya'da korona virüsü vak'asının 2 bini geçmesi ve ölü sayısının sürekli artması nedeniyle hükümet tarafından ülkenin 27 bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Rus hükümeti, Moskova 'nın merkezi ve Moskova Bölgesi ile St. Petersburg, Adigey Cumhuriyeti, Arkhangelsk bölgesi, Belgorod bölgesi, Vologda bölgesi, Volgograd bölgesi, Kaliningrad, Kursk bölgesi, Leningrad Bölgesi, Lipetsk bölgesi, Mari El Cumhuriyeti, Murmansk bölgesi, Nijniy Novgorod bölgesi, Novgorod bölgesi, Komi Cumhuriyeti, Ryazan bölgesi, Tataristan Cumhuriyeti, Saratov bölgesi, Sverdlovsk bölgesi, Ulyanovsk Bölgesi, Çeçenistan, Çuvaşistan, Yakutistan, Rostov Bölgesi ve Kaluga Bölgesi olmak üzere toplam 27 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti. Hükümetin bu yasakların kapsamını genişletmesi ve yasağın daha fazla bölgede uygulanması yönünde çalışmalarını sürdürdüğü açıklanırken sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği ile ilgili net bir bilgi paylaşımında bulunulmadı.
RUSLAR EVLERİNDEN 100 METRE UZAĞA GİDEMİYOR
Rusya'da hemen hemen her bölgede görülen Korona virüsüne katı tedbirler almaya devam eden Rusya'nın başkent Moskova'dan sonra 27 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etmesi ile birlikte yasağın detayları hakkında da kamuoyu bilgilendirildi. Buna göre Ruslar hayvanlarını gezdirmek için evlerinden çıkabilecek fakat 100 metreden daha uzağa gidemeyecek. Yine 100 metre kuralına göre eczane ve marketlere gidilebilecek fakat market ve eczane daha uzaktaysa yerel yönetimlere ait ekipler haneden talep edilen ürün ve ilaçları tedarik edecek. Ruslar bunların dışında dışarıya sadece çöp atmaya çıkabilecek. Halk alınan kararlar doğrultusunda 3 Nisan tarihinden itibaren kurallarla ilgili sürekli SMS bilgilendirmelerine tabi tutulacak.
WHO'DAN RUSYA'YA ÖVGÜ
Rusya'nın aldığı katı kurallar ile virüsün yayılmasının önüne geçmesiyle ilgili ülke ve dünya kamuoyunda farklı yorumlar yapılırken Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Rusya Temsilcisi Melita Vujnovic alınan önlemleri övdü. Enfekte olan kişiler ile sağlıklı kişiler arasındaki temasın durdurulması gerektiğini söyleyen Vujnovic, "Bunun en basit yolu şehirler ve ülkeler arasındaki trafiğin azaltılmasıyla olur. Rusya salgının en başından beri aldığı önlemler ile virüsün yayılmasını engelledi. Umarım ek önlemler bu yayılımın daha da azalmasına yardımcı olur" ifadelerini kullandı.
Şuanda 2 bin 337 korona vak'ası bulunan Rusya'da 17 kişi hayatını kaybetmişti.
(Erhan Altıparmak/İHA)
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Kaynak: İHA

Etiketler: Moskova, Rusya, Güncel
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