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Rusya'da 3 bin 448 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Rusya'da 3 bin 448 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 27 bin 938'e ulaştı.

16.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:05
Rusya'da 3 bin 448 kişide daha koronavirüs tespit edildi

Rusya 'da 3 bin 448 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 27 bin 938'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 3 bin 448 kişide daha koronavirüs tespit edildi. Ülkede vaka sayısı 27 bin 938'e yükselirken; 34 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısı 232'ye çıktı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Rusya, Dünya
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