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Rusya'da 3 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya'da 3 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

08.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:15
Rusya'da 3 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya 'da 3 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Rusya'nın Moskova , Belgorod, Kaliningrad bölgelerinde 3 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi. Hastalardan 3'ünün de İtalya'dan Rusya'ya geldikleri duyuruldu.Rusya'da vaka sayısı 17'ye çıkarken henüz can kaybı yaşanmadı


Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: DHA

Etiketler : Kaliningrad, Moskova, Rusya, Dünya
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