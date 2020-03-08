Rusya'da 3 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Rusya'da 3 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
08.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 08.03.2020 16:15
Rusya 'da 3 yeni koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.
Rusya'nın Moskova , Belgorod, Kaliningrad bölgelerinde 3 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği bildirildi. Hastalardan 3'ünün de İtalya'dan Rusya'ya geldikleri duyuruldu.Rusya'da vaka sayısı 17'ye çıkarken henüz can kaybı yaşanmadı
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Rusya'da 3 yeni koronavirüs vakası tespit edildi
Etiketler : Kaliningrad, Moskova, Rusya, Dünya
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