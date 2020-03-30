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Rusya'da 32 koronavirüslü hasta yoğun bakımda

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları hızla yükselirken, Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan ülkedeki koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama geldi.

30.03.2020 12:35 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:35
Rusya'da 32 koronavirüslü hasta yoğun bakımda

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs vakaları hızla yükselirken, Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan ülkedeki koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama geldi. Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, ülkede koronavirüs (Covid-19) tespit edilen 1534 kişiden 32'sinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı. Murashko, ülkede 78 bin yatağın koronavirüslü hastalar için hazır bulunduğunu belirtirken şu anda ülkede bulunan 1534 koronavirüslü hastadan 32'sinin durumunun ciddi olduğunu ve yoğun bakımda olduğunu belirtti.Öte yandan Rusya'da koronavirüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Rusya, Dünya
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