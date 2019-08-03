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Rusya'da 4 katlı binada yangın

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Paveletsky tren istasyonu yakınlarında 4 katlı bir binada yangın çıktı.

03.08.2019 11:38 Rusya'da 4 katlı binada yangın
Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Paveletsky tren istasyonu yakınlarında 4 katlı bir binada yangın çıktı.

Başkent Moskova'da eski bir binada çıkan yangın hızla yayıldı. Rusya Acil durumlar Bakanlığı, sabah saatlerinde Paveletsky tren istasyonu yakınlarında 4 katlı bir binada yangın çıktığını belirtti. 120 personel ve 2 helikopterin yangına müdahale ettiği aktarıldı. Yangının nedeni henüz bilinmezken diğer binalara yayılmaması için helikopterlerle müdahale edildi. Yangına müdahale esnasında yaralanan bir itfaiyeci en yakın hastaneye görüldü. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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