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Rusya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Rusya'da Ricther ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14.04.2020 09:43 | Son Güncelleme: 14.04.2020 09:43
Rusya'da 5.3 büyüklüğünde deprem

Rusya 'da Ricther ölçeğine göre 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can kaybı ve yaralanmanın olmadığı belirtildi.

Rusya'nın Kuril Adaları'nın 167 kilometre batısında 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonucu can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken; depremin 68 kilometre derinlikte meydana geldiği duyuruldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Deprem, Rusya, Dünya
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