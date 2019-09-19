Haberler » Politika » Haber

Rusya'da 6 yaşındaki çocuk 5 gün annesinin cesediyle yaşadı

Rusya'da 6 yaşındaki bir çocuk evde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden annesinin cesediyle tam 5 gün boyunca yaşadı.

19.09.2019 09:39Rusya'da 6 yaşındaki çocuk 5 gün annesinin cesediyle yaşadı
Rusya'da 6 yaşındaki bir çocuk evde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden annesinin cesediyle tam 5 gün boyunca yaşadı.

Rusya'ya bağlı Başkurdistan Özerk Cumhuriyeti'nin Yanaul kentinde bir anne 6 yaşındaki çocuğu yanındayken evde kalp krizi geçirdi. O an kimseden yardım isteyemeyen kadın, bir süre sonra hayatını kaybetti. Kadının ölmesinin ardından çocuk evde tek başına günlerce aç ve susuz kaldı. Çocuğun anaokulu öğretmenleri ise okula gitmemesi üzerine şüphelendi. Eve giden öğretmenler kapıya ulaştıklarında evden koku geldiğini fark edip polis çağırdı.

Polisler kapıyı kırıp içeri girince annenin cesedinin başında oturan oğlunu gördü. Olay yerine gelen ambulansla çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisine önce Yanaul'da bulunan bir hastanede başlanırken, çocuğun sonrasında Ufa şehrinde bulunan bir hastaneye sevk edildiği ve rehabilitasyon merkezinde kontrol altında tutulacağı açıklandı.

Kadın ile eşinin daha önce ayrıldığı, kadının oğluyla 5 katlı bir apartmanın 2'nci katında bulunan dairede yaşadığı öğrenildi. - MOSKOVA

Kalp Krizi, Rusya, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
12:19 İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'ye peşi sıra eleştiriler
12:18 Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Samsun'da
12:12 CHP'den yükseköğretim değerlendirmesi
12:06 MHP Konya İl Başkanlığına atama
11:36 Başkan Ölçek'ten Gökhan ve Erkek'e cevap
10:57 Bakan Çavuşoğlu, Türk Konseyi açılış toplantısına katıldı
10:50 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ülkemizdeki Suriyelilerin ilkokullardaki okullaşma oranı yüzde...