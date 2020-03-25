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Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsnunami uyarısı yapıldı

Rusya'nın Kuril Adaları bölgesinde Richter ölçeğine göre 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

25.03.2020 09:42 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:42
Rusya'da 7.5 büyüklüğünde deprem: Tsnunami uyarısı yapıldı

Rusya 'nın Kuril Adaları bölgesinde Richter ölçeğine göre 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, tsunami uyarısı yaptı.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nun (USGS) verilerine göre, Rusya'nın Kuril Adaları bölgesindeki Severo-Kurilsk kenti açıklarında 7.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı. Kent halkının bir kısmı sokağa çıkarken, bir kısmı da tsnumani uyarısının ardından sahil kesiminden uzaklaşarak yüksek bölgelere akın etti.Kuril Adaları bölgesi, 56 adadan oluşuyor. Volkanik hareketler sonucu oluşmuş adalarda sık sık depremler olmaktadır. Adacıklarda bulunan yaklaşık 100 volkandan 35'inin günümüzde hala aktif olduğu belirtildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Deprem, Rusya, Dünya

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