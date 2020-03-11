Rusya'da 8 yeni korona virüs vakası
Rusya'da 8 kişide daha korona virüse rastlandığı açıklandı.
11.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:20
Rusya 'da 8 kişide daha korona virüse rastlandığı açıklandı.
Rusya'nın başkenti Moskova 'da kurulan Acil Müdahele Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'da 8 kişide daha korona virüs tespit edildiği duyuruldu. Virüs tespit edilen kişilerden 6'sının Moskova'nın merkezinde bir hastanede karantinaya alındığı belirtilirken diğer 2 kişinin yine Moskova bölgesinde başka bir hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. Açıklamada, virüs tespit edilen 8 kişinin Rus vatandaşı olduğu aktarıldı.
Öte yandan Rusya'da 20 korona vakası bulunuyor.
(Erhan Altıparmak/İHA)
Rusya'nın başkenti Moskova 'da kurulan Acil Müdahele Karargahı tarafından yapılan açıklamada, Moskova'da 8 kişide daha korona virüs tespit edildiği duyuruldu. Virüs tespit edilen kişilerden 6'sının Moskova'nın merkezinde bir hastanede karantinaya alındığı belirtilirken diğer 2 kişinin yine Moskova bölgesinde başka bir hastanede tedavi altına alındığı ifade edildi. Açıklamada, virüs tespit edilen 8 kişinin Rus vatandaşı olduğu aktarıldı.
Öte yandan Rusya'da 20 korona vakası bulunuyor.
(Erhan Altıparmak/İHA)
Kaynak: İHA
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