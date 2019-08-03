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Rusya'da 89 kişiye gözaltı

Rusya'da izinsiz gösteri yapan 89 kişi gözaltına alındı.

03.08.2019 15:57 Rusya'da 89 kişiye gözaltı
Rusya'da izinsiz gösteri yapan 89 kişi gözaltına alındı.

Rusya'da OVD-Info adlı bağımsız bir siyasi gözlemci grubu, Rus polisinin gösteri yaptıkları esnada 89 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İzinsiz gösteri yapan grubun OVD-Info adlı bağımsız bir siyasi gözlemci grubundan olduğu belirtildi. Moskova'da yerel meclis seçimlerine muhalif pek çok adayın başvurusunun reddedilmesi yüzünden başlayan protestolar sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde de izinsiz gösteri yapan binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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