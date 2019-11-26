Haberler » Güncel » Rusya'da 9 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırılma anı kameralara yansıdı - Haber

Rusya'da 9 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırılma anı kameralara yansıdı

Rusya'nın Irkutsk şehrinde 9 yaşındaki bir kız çocuğunun okulun önünden kaçırılma anı kameralara yansıdı.

26.11.2019 13:23 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:23Rusya'da 9 yaşındaki bir kız çocuğunun kaçırılma anı kameralara yansıdı

'nın Irkutsk şehrinde 9 yaşındaki bir kız çocuğunun okulun önünden kaçırılma anı kameralara yansıdı. Küçük kızın çığlıkların duyan bir genç ve çevredekiler arabayı takip ederek kızı kurtardı. Çocuğun kurtarılmasına yardımcı olan genç, İçişleri Bakanlığı tarafından ödüllendirildi.

Rusya'nın bölgesinde bulunan Irkutsk şehrinde okulun önünden 9 yaşındaki kız çocuğu bir adam tarafından zor kullanılarak kaçırıldı. Olay sırasında kızın çığlıklarını duyan 16 yaşındaki bir lise öğrencisi çevrede bulunanların yardımıyla arabayı takip etmeye başladı. Bir süre sonra bulundukları araçla küçük kızın bulunduğu arabayı bloke etmeyi başaran lise öğrencisi ve yanındakiler, kızı arabadan kurtardı.  Şüpheli adam arabasıyla olay yerinden kaçmayı başardı. Polislere şüphelinin eşkalini veren liseli genç sayesinde kısa bir süre sonra küçük kızı kaçıran adam yakalandı ve gözaltına alındı. Polis tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin 48 yaşında olduğu ve daha önce çocuklara karşı cinsel saldırı suçlarından iki defa hapis yattığı açıklandı. Polis tarafından yakalandıktan sonra bir manken ile tatbikat yaptırılan zanlının 12 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Adamın okul kapısında tespit ettiği kıza doğru yürümesi

-Kısa bir süre gözden kaybolmaları

-Küçük kızı sürükleyen adamın arabaya doğru ilerlemesi

-Küçük kızı iterek arabaya sokması

-Kızın şiddetle karşı koyması

-Arabanın hareket etmesi ve uzaklaşması

Zanlıya maketle tatbikat yaptırılması



İçişleri Bakanlığı, Sibirya, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:34 'İnegöl olayları' ile ilgili davada 77 sanığa ceza yağdı
15:34 Edirne'de Hasan Ağa Deresi koyu kahverengi akıyor(1)
15:29 Kıbrıs gazilerine Milli Mücadele madalyası
15:29 Şehit Ramazan Yiğit'in ismi okulda yaşatılacak
15:29 Ukrayna'dan Rusya'ya: "Çalınan eşyaları geri verin"
15:19 Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim
14:58 Son dakika: Muharrem İnce, Rahmi Turan ve Talat Atilla hakkında suç duyurusunda bulundu
14:52 Ete baharat yerine bonzai karıştırarak ölüme neden olan kadın beraat etti
14:47 AB Uyuşturucu Raporu: PKK, organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor
14:42 Erdoğan'dan vatandaşa çağrı: Doları bırakın, TL'ye geçin
14:15 Karaköy'deki başörtülü kadına saldıran kadın için 12 yıl hapis istendi
13:23 Askerlik için toplanan harçlıkla solucan gübresi üretmeye başladı
10:59 58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü
19:08 İstanbul'da 4 bin 500 et ve et ürünleri işletmesi sağlığa uygunsuz bulundu
26.11.2019 15:35:15