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Rusya'da Afganistan toplantısı hazırlığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya'nın; Çin, ABD ve Pakistan'ın katılacağı Afganistan konulu bir toplantı için hazırlık yaptığını bildirdi.

30.09.2019 14:34Rusya'da Afganistan toplantısı hazırlığı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya'nın; Çin, ABD ve Pakistan'ın katılacağı Afganistan konulu bir toplantı için hazırlık yaptığını bildirdi.
Kabulov, başkent Moskova'da gazetecilere açıklamasında, Rusya'da yapılacak Afganistan konulu toplantıya ilişkin bilgi verdi.
Toplantının Moskova'da yapılmasının planlandığını ifade eden Kabulov, "Ekimde Moskova'da Rusya, ABD, Çin ve Pakistan'ın Afganistan özel temsilcilerinin katılacağı bir toplantı olabilir. Bu konu üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kabulov, ABD ve Çin tarafı ile toplantı hususunda prensip olarak anlaştıklarını dile getirdi.
Ayrıca Kabulov, Rusya'nın Taliban ile temaslarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Afganistan, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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