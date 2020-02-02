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Rusya'da ağaçlara çarpan araç ikiye bölündü: 2 ölü

Rusya'da ağaçlara çarpan lüks araç ikiye bölünürken, 2 kişi hayatını kaybetti.

02.02.2020 22:32 | Son Güncelleme: 02.02.2020 22:37Rusya'da ağaçlara çarpan araç ikiye bölündü: 2 ölü
'da ağaçlara çarpan lüks araç ikiye bölünürken, 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti 'nın en büyük caddelerinden olan Özgürlük Caddesi'nde, bir sürücü lüks aracıyla aşırı hız yaparken, yağmur nedeniyle aracının kontrolünü kaybederek bir ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya uçan araç, 2 ağaca daha çarparak durabildi. İkiye bölünen aracın sürücüsü ile önde oturan kişi hayatını kaybetti. Kazada can veren sürücünün daha önce alkollü araç kullanımı ve aşırı hız yapmaktan dolayı birçok kez ceza aldığı ve toplamda 37 bin rublelik trafik cezalarını ödemediği ortaya çıktı. Sürücünün daha önce işlediği trafik suçlarına rağmen hala araç kullanması ve canına mal olan kazaya sebep olması nedeniyle olayda sorumluluğu olan trafik polisleri hakkında soruşturma açılacağı öğrenildi. Moskova savcılığı, yaşanan kazayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğünü açıkladı.

Öte yandan, güvenlik kameraları tarafından çekilen görüntüler kazanın boyutlarını gözler önüne serdi. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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