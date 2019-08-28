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Rusya'da alevlerin arasında kalan kadın 14'üncü kattan atladı

Rusya'da bir binanın 14'üncü katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan bir kadın, kurtulmak için çıktığı camdan atlayarak hayatını kaybetti.

28.08.2019 09:58 Rusya'da alevlerin arasında kalan kadın 14'üncü kattan atladı
Rusya'da bir binanın 14'üncü katında çıkan yangında alevlerin arasında kalan bir kadın, kurtulmak için çıktığı camdan atlayarak hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyinde dün öğleden sonra bir binanın 14'üncü katında bulunan dairede yangın çıktı. Evin mutfağında çıktığı öğrenilen yangın, bir anda tüm odaları sardı. Yangın sırasında evde bulunan kadın, alevler yüzünden dairenin çıkış kapısına ulaşamayıp bir odanın penceresine yöneldi. Alevlerden kaçmak için pencereye çıkan kadının kısa sürelik rahatlamasının ardından alevler bu kez de pencereyi sardı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, pencere kenarında hayata tutunmaya çalışan kadını kurtarmak için çalışmalara başladı. İtfaiye ekiplerinin hazırlıkları devam ettiği sırada alevlere karşı daha fazla dayanamayan kadın 14'üncü kattaki pencereden aşağı atladı. Olay yerinde feci şekilde hayatını kaybeden kadının cesedi morga gönderildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MOSKOVA

Moskova, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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