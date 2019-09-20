Haberler » Güncel » Haber

Rusya'da alışveriş merkezinde büyük yangın

Rusya'ya bağlı Çeçen Cumhuriyeti'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

20.09.2019 12:11Rusya'da alışveriş merkezinde büyük yangın
Rusya'ya bağlı Çeçen Cumhuriyeti'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Alışveriş merkezindekiler tahliye edilirken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Yangın, başkent Grozni'de yer alan 'Grand Park' alışveriş merkezinin ilk katındaki dükkanlardan birinde çıktı. Alışveriş merkezindekiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üst katlara sıçrayan yangına itfaiyenin müdahale anları ve insanların tahliye edildiği anlar görüldü.
Görüntü Dökümü
-----------------------
-İtfaiyenin yangına müdahale anları
-Yangından görüntüler
-Yükselen alevler
-İnsanların tahliye anları



İtfaiye, Grozni, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:17 Mit ve tsk'nın operasyonunda pkk'lı terörist mehmet bayden etkisiz hale getirildi
15:17 "türkiye yeni dönemde uluslararası ilişkiler disiplinine aday"
15:17 Büyükşehir standı ziyaretçi akınına uğruyor
15:16 Sarıyer'de servis kazası kamerada
15:16 Kocasinan Belediyesinden farkındalık yürüyüşü
15:16 Doktora teziyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'YÖK Üstün Başarı Ödülü' aldı
15:15 Hava harekatında en az 15 terörist etkisiz hale getirildi