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Rusya'da alışveriş merkezinde büyük yangın

Rusya'da alışveriş merkezinde büyük yangınRusya, (DHA) ? Rusya'ya bağlı Çeçen Cumhuriyeti'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı.

20.09.2019 12:29
Rusya'da alışveriş merkezinde büyük yangın
Rusya, (DHA) ? Rusya'ya bağlı Çeçen Cumhuriyeti'ndeki bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Alışveriş merkezindekiler tahliye edilirken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.
Yangın, başkent Grozni'de yer alan 'Grand Park' alışveriş merkezinin ilk katındaki dükkanlardan birinde çıktı. Alışveriş merkezindekiler tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, üst katlara sıçrayan yangına itfaiyenin müdahale anları ve insanların tahliye edildiği anlar görüldü.
Rusya'da alışveriş merkezinde büyük yangın

İtfaiye, Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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