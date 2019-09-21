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Rusya'da alışveriş merkezinde yangın
21.09.2019 12:38
Dünya
Kaynak: DHA
ABD, Körfez'e askeri sevkiyat düzenleyecek
Mısır'da halk Sisi'ye karşı ayaklandı
Husiler, Suudi Arabistan'a hava saldırılarını durdurduklarını duyurdu
Eski asker dehşet saçtı! Köprüyü havaya uçurmakla tehdit etmişti, İHA düşürdü
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Alman Commerzbank 4 bin 300 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor
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Polisinin 33 yıl sonra bulduğu 'seri katil' zaman aşımı nedeniyle yargılanamayacak
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ABD Suudi Arabistan'a asker gönderiyor
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Rusya'da alışveriş merkezinde yangın
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Neslican Tay'a yönelik uygunsuz paylaşımlar yapanlar hakkında suç duyurusu
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