Rusya'da 12 AVM için Canlı Bomba İhbarı Yapıldı! Binlerce Kişi Tahliye Edildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da bomba ihbarı nedeniyle bir tren istasyonu ve 12 AVM'den binlerce kişi tahliye edildi. Polis, binalarda inceleme ve araştırma yapıyor.

10 AVM'DE BOMBA İHBARI YAPILDI

Rus TASS haber ajansının emniyet yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre, Moskova'da bulunan aralarında Artrium, Tsvetnoi, Kapitoliy, Megapolis gibi toplam 10 büyük alışveriş merkezine yönelik bomba ihbarı yapıldı.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

İhbarın ardından alışveriş merkezlerinde bulunan binlerce kişinin tahliye edildiği, binalarda polisin inceleme ve araştırma yaptığı ifade edildi.

Rusya'da geçen yıl eylülden aralık ayına kadar yaklaşık 4 bin binada yapılan asılsız bomba ihbarları nedeniyle 2 milyon 600 binden fazla kişi tahliye edilmişti.