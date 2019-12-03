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Rusya'da alkollü grup, polis aracını devirdi

Rusya'nın Çita şehrinde, alkollü oldukları iddia edilen 11 kişilik grup bir kafede olay çıkardı.

03.12.2019 22:17 | Son Güncelleme: 03.12.2019 22:17Rusya'da alkollü grup, polis aracını devirdi

'nın Çita şehrinde, alkollü oldukları iddia edilen 11 kişilik grup bir kafede olay çıkardı. Şikayet üzerine kafeye gelen polisle de kavga eden grup, kafenin önündeki polis aracını devirdi. O anlar, trafik kameralarına yansıdı.

Olay, Sibirya bölgesinde bulunan Çita şehrinin Çernivtsi ilçesinde meydana geldi. Rus medyasına göre, 2 Aralık gecesi 11 kişilik grup kafede olay çıkardı. Eşyalara zarar veren alkollü grubun diğer müşterileri rahatsız etmesi üzerine kafe görevlileri polise verdi. Rus polisi, olay çıkaran kişileri kamu düzenini bozdukları iddiasıyla gözaltına almak istedi. Polise direnen grup, kafenin önüne çıkarak polis aracını yan yatırdı. Ardından olay yerinden uzaklaşan 11 kişi için polis geniş çapta arama başlattı. Arama sonucunda polis aracını devirenler gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis aracının devrilme anları ise trafik kameralarına yansıdı.



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Kaynak: DHA

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