Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Rusya'da anayasa referandumu korona salgını nedeniyle ertelendi - Haberler

Rusya'da anayasa referandumu korona salgını nedeniyle ertelendi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüs salgını nedeniyle 22 Nisan'da yapılması planlanan anayasa referandumunun erteleneceğini açıkladı.

25.03.2020 17:08 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:16
Rusya'da anayasa referandumu korona salgını nedeniyle ertelendi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüs salgını nedeniyle 22 Nisan'da yapılması planlanan anayasa referandumunun erteleneceğini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, korona virüs vakalarının artması nedeniyle ülkede salgınla mücadele durumunu değerlendirmek üzere Rus televizyonlarından 'Ulusa Sesleniş' konuşması yaptı. Putin, Rusya'da 22 Nisan'da yapılması beklenen Yeni Anayasa Referandumunun tarihinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

1 Hafta boyunca ücretli izin uygulanacak

Ülkede korona virüsü ile ilgili tedbirlerin genişletildiğini söyleyen Putin, önümüzdeki tüm hafta boyunca çalışanlara ücretli izin uygulanacağını ifade etti. Ücretli tatilin korona virüsü ile mücadelede fayda sağlayacağını söyleyen Putin, referandumun yeni tarihini de doktor ve uzmanların tavsiyelerine göre düzenleneceğini belirtti. Putin bu süreçte sağlık kuruluşlarının, eczanelerin, marketlerin, finans kuruluşlarının ve taşımacılık sektörünün yanı sıra kamu kurumlarında da çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Rusya'da iş dünyası ile ilgili kararlarını açıklayan Putin, Kobi ve büyük işletmelere devlet tarafından KDV uygulanmayacağını söyledi. Ayrıca banka ve kredi ödemeleri gelirlerinin yüzde 30'undan fazla olan kişilerin ve şirketlerin kredi ödemelerini öteleyeceklerini duyuran Putin, çalışma hayatının salgından etkilenmesinin önüne geçileceğini söyledi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Etiketler: Vladimir Putin, Rusya, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında okullara verilen ara uzatıldı
Bakan Koca müjdeyi verdi! 60 yaş üstü iki hasta taburcu oldu Haberler
Bakan Koca müjdeyi verdi! 60 yaş üstü iki hasta taburcu oldu
ABD’de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu Haberler
ABD'de yasağa rağmen parti düzenleyen gençlerin hatası pahalıya mal oldu
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı Haberler
ABD, korona hastalarına bu tedaviyi uyguluyor! Tavsiye edilenin 16 katı
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler Haberler
Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek destekler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı Haberler
Ölen yaşlı kadın 3 yıl sonra eşiyle aynı kaderi paylaştı
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor

Son Dakika Güncel Haberleri

19:48: Sağlık Bakanı Koca: "Herkes, bu virüsü taşıyor olduğunu, bunu birilerine bulaştırabileceğini... - Haber 19:47: Bakan Selçuk: "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda... - Haber 19:47: FLAŞ - Haber 19:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu Toplantısı'na video konferansla katıldı - Haber 19:47: Rusya'nın tıbbi yardımı İtalya'ya ulaştı - Haber 19:23: Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı - Haber 19:12: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yaşları 60'ın üzerinde 2 hastamız taburcu oldu - Haber 19:05: ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı - Haberler 18:47: Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri - Haber 18:19: Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü - Haber 17:39: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı - Haber