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Rusya'da askeri birlikte çatışma: 7 ölü

Rusya'da bir askeri birlikte nöbet değişimi sırasında cinnet geçiren asker çevreye ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

25.10.2019 16:15Rusya'da askeri birlikte çatışma: 7 ölü
Rusya'da bir askeri birlikte nöbet değişimi sırasında cinnet geçiren asker çevreye ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'ya bağlı Transbaykal dağlık bölgesinde bulunan Gorny kasabasında bulunan bir askeri birlikte askerlerin nöbet değişimi sırasında bir asker cinnet geçirerek çevreye ateş açması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Kapıda nöbet sırasını diğer asker arkadaşlarına devrederken çevreye ateş açan askerin yakalandığı açıklanırken Rusya İçişleri Bakanlığı yaşanan olayda ölenler arasında askerlerin ve askeri birlik önünden geçen sivillerinde bulunduğunu açıkladı. Yaşanan olayda 3 kişinin de yaralandığı öğrenilirken ölü sayısının artabileceği olayla ilgili soruşturma başlatıldığı askeri birlikte ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.
(Erhan Altıparmak/İHA)

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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