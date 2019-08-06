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Rusya'da askeri birlikte meydana gelen patlama

Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde dün meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

06.08.2019 16:43 Rusya'da askeri birlikte meydana gelen patlama
Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde dün meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Krasnoyarsk bölgesindeki Açinsk şehrinde dün meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.
Silah yükleme işlemleri esnasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde dün patlama olmuştu.
Olay yerinin etrafındaki yerleşim birimlerinden binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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