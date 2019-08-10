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Rusya'da askeri birlikte meydana gelen patlama

Rusya'nın Severodvinsk kentindeki askeri birlikte füze motor denemesi esnasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

10.08.2019 00:46 Rusya'da askeri birlikte meydana gelen patlama
Rusya'nın Severodvinsk kentindeki askeri birlikte füze motor denemesi esnasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un basın servisinden yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentindeki askeri birlikte meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü belirtildi.
Patlamanın, füze motor denemesi esnasında meydana geldiği hatırlatılan açıklamada, yaralanan 3 kişinin tedavi altında olduğu kaydedildi.
Severodvinsk kentindeki askeri birlikte perşembe günü füze motor denemesi esnasında patlama meydana gelmişti.
Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde daha önce meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirmişti.

Ankara Ticaret Odası, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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