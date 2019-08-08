Haberler» 3. Sayfa» Haber

Rusya'da askeri birlikte patlama

Rusya'da bir askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

08.08.2019 14:29 Rusya'da askeri birlikte patlama
Rusya'da bir askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'nın kuzeyindeki Arkhangelsk bölgesinde bulunan askeri birlikte füze motoru ünitesinin testi esnasında patlama meydana geldi. Yetkililer, olayda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sivil uzmanlar olduğu bildirildi. Yetkililer, patlamanın ardından atmosfere ve bölgeye zararlı madde ve radyasyon yayılmadığını ifade etti.

Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde Salı günü meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirmişti. - MOSKOVA

Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
14:51   Aydın'daki yangın korkuttu
14:48   Bomba taşıyan teröristin YPG'li olduğu ortaya çıktı
14:44   Kazada yaralanan bebek kurtarılamadı
14:42   Uyuşturucudan girdiği cezaevinden firar etti, uyuşturucu operasyonunda yakalandı
14:39   Binlerce çam ağacı, yüzlerce zeytin ağacı yok oldu.
14:38   Meşrubat yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada
14:36   Karaman'da 2 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında