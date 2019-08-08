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Rusya'da askeri birlikte patlama

Rusya'da bir askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

08.08.2019 14:40 Rusya'da askeri birlikte patlama
Rusya'da bir askeri birlikte meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın kuzeyindeki Arkhangelsk bölgesinde bulunan askeri birlikte füze motoru ünitesinin testi esnasında patlama meydana geldi. Yetkililer, olayda en az 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin sivil uzmanlar olduğu bildirildi. Yetkililer, patlamanın ardından atmosfere ve bölgeye zararlı madde ve radyasyon yayılmadığını ifade etti. Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde Salı günü meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirmişti.
(İHA)

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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