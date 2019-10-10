Haberler » Güncel » Rusya'da askeri nakliye uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı

Rusya'da askeri nakliye uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı

Rusya'da An-12 tipi askeri nakliye uçağı, gövdesi üzerine acil iniş yaptı.

10.10.2019 11:28Rusya'da askeri nakliye uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı

Rusya'da An-12 tipi askeri nakliye uçağı, gövdesi üzerine acil iniş yaptı. İnişten hemen sonra yangın çıkan uçakta, 20 kişinin bulunduğu ve kimsenin zarar görmediği açıklandı.

An-12 tipi askeri nakliye uçağı, Rusya'nın Yekaterinburg kentindeki Kotslovo Havaalanı'na acil iniş yaptı. Yapılan inceleme sonrası, uçağın iniş takımlarındaki arıza nedeniyle gövdesi üzerine indiği, uçaktaki 20 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan haberde, Merkez Askeri Bölge (CVO), uçağın acil iniş yapmasına ilişkin özel bir komisyon kurduğu ve bu komisyonun inceleme yapacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

---------------------------------

-İniş sonrası çıkan ufak çaplı yangın

-Uçağın görüntüleri

-Havaalanından görüntüler



Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:46 Konforlu ulaşım için Büyükşehir çalışıyor
11:47 Yöresel ürünler Türkiye pazarında satışa sunuluyor
11:52 Akçakale sınıra sevkiyat sürüyor-3
11:51 Suriye sınırında zırhlı araçla mehteranlı devriye
11:46 Minik öğrencilerden orduya Fetih süreli destek
11:50 Barış Pınarı Harekatı
11:50 Kastamonu'da sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
10.10.2019 11:53:23