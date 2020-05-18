Rusya'da ayı saldırısı kamerada

Rusya'da şehre inen bir ayı, o sırada kaldırımda yürüyen bir kişiye saldırdı.

18.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:19
Rusya'da şehre inen bir ayı, o sırada kaldırımda yürüyen bir kişiye saldırdı. O anlar kameralara anbean yansırken; saldırıya uğrayan kişiyi yoldan geçen bir taksi sürücüsü tarafından kurtarıldı
Rusya'nın Yaroslavl kentinde dün gece gerçekleşen olay ilginç görüntülere sahne oldu. Şehre inen bir ayı, kaldırımda yürüyen bir adama saldırdı. Güvenlik kamerasında kaydedilen görüntülerde, ayının adama doğru koştuğu ve bacağını ısırdığı görüldü.
YOLDAN GEÇEN TAKSİCİ KURTARDI
Ayıyla boğuşmaya çalışan adamın bacağından yaralandığı belirtilen, o sırada yoldan geçen bir taksi sürücüsünün inerek saldırıya uğrayan adamı kurtardığı ifade edildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıda yaralanan kişinin Rus medyasına yaptığı açıklamada, şaşkın olduğunu ifade etti. Olayın ardından kaçan ayı, henüz bulunamadı. Rusya’da ayı saldırısı kamerada

Kaynak: DHA

Etiketler: Yaroslavl, Rusya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu Haber
Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
Alanya’da Rus turist çırılçıplak havuza girdi Haber
Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak Haber
Havacılık devi Emirates 30 bin kişiyi işten çıkaracak
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor Haber
Kapış kapış satılan Hasanağa enginarları, üreticisine dönümünden 15 bin lira kazandırıyor
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye’nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz Haber
Bölge insanının geçim kaynağı! İşte Türkiye'nin büyükbaş hayvan ihtiyacını karşılayan ilimiz
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
Haberler››Güncel››Rusya'da ayı saldırısı kamerada - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:30: KKTC Tarım Bakanı Oğuz, yangın bölgesinde incelemelerde bulundu - Haber 18:30: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 59 artışla 27 bin 709'a... - Haber 18:28: Elazığ'da tedbirlerin uygulanmadığı kuaför kapatıldı, 4 kişiye para cezası uygulandı - Haber 18:28: Beşir Derneğinden Ümraniye'de 350 çocuğa bayramlık - Haber 18:28: Fas'ta sağlık alanındaki OHAL üç hafta uzatıldı - Haber 18:02: 11 günlük kız bebeğinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 25 kişi karantinaya alındı - Haber 17:59: Brezilyalı TikTok fenomeni çene cerrahıyla evlendikten sonra bambaşka bir görünüme kavuştu - Haberler 17:41: Görevden uzaklaştırılan HDP'li Yaşar Akkuş, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı - Haber 16:52: Alanya'da Rus turist çırılçıplak havuza girdi - Haberler 13:49: Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu - Haberler