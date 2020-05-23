Rusya'da bankaya giren şüpheli 5 kişiyi rehin aldı

Rusya'da bankaya giren şüpheli 5 kişiyi rehin aldıRusya, (DHA)- Rusya'da bir bankaya giren şüphelinin 5 kişiyi rehin aldığı belirtildi.

23.05.2020 15:38 | Son Güncelleme: 23.05.2020 15:42
Rusya'da bankaya giren şüpheli 5 kişiyi rehin aldı
Rusya, (DHA)- Rusya'da bir bankaya giren şüphelinin 5 kişiyi rehin aldığı belirtildi. Öte yandan, şüphelinin bankayı havaya uçurmakla tehdit ettiği ifade ediliyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir bankaya giren şüpheli 5 kişiyi rehin aldı. Rus haber ajansı TASS'taki haberde, şüphelinin siyah ceket ve pantolon giydiği ve siyah bir maske taktığı belirtildi. Şüphelinin sarı bir çanta taşıdığı ve bu çantada patlayıcı olduğu iddia ediliyor.
POLİS VE ÖZEL HAREKAT OLAY YERİNDE
Söz konusu rehine krizinin ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve özel harekat polislerinin sevk edildiği açıklandı. Banka ve çevresindeki yolların trafiğe kapatıldığı bildirildi. Rusya’da bankaya giren şüpheli 5 kişiyi rehin aldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Rusya, Polis, DHA, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Haber
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
AK Partili kadın kolları başkanının ’Kızmayın sakın’ diyerek Erdoğan’a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Haber
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
Kuzey Kore’de neler oluyor? Kim’in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler Haber
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Survivor Nisa’nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Haber
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler Haber
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Haberler››Güncel››Rusya'da bankaya giren şüpheli 5 kişiyi rehin aldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:39: Rusya'da rehine krizi - Haber 15:37: Bayramda 'fazla tatlı tüketmeyin' uyarısı - Haber 15:37: Azerbaycan'da korona virüsten can kaybı 49 oldu - Haber 15:37: Kastamonu Belediyesi salgın döneminde 12 bin aileye gıda yardımı yaptı - Haber 15:37: Osmaniye'de sac metal fabrikasında yangın - Haber 12:10: Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti - Magazin 11:30: Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü - Haberler 09:42: AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu - Haberler 09:30: İETT otobüsü ile refüj sulaması yapan tanker çarpıştı: 9 yaralı - Haber 08:55: Vatandaşlar şaşkın! Kara yolundan çıkan termal su, asfaltı deldi - Haber