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Rusya'da baraj çöktü: 11 ölü

Rusya'nın Sibirya bölgesinde altın madenine ait bir barajın çökmesi sonucu 11 madenci hayatını kaybetti.

19.10.2019 10:55Rusya'da baraj çöktü: 11 ölü
Rusya'nın Sibirya bölgesinde altın madenine ait bir barajın çökmesi sonucu 11 madenci hayatını kaybetti.
Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinin güneyinde bir barajın çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Yetkililer, yaralanan 14 işçinin hastaneye kaldırıldığını belirtti. 10'dan fazla işçinin kayıp olduğu belirtilirken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Şiddetli yağışların altın madenine ait barajın çökmesine neden olabileceği belirtildi. İşçilerin yaşadığı birkaç kabinin sular altında kaldığı aktarıldı.
(İHA)

Sibirya, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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