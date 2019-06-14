14.06.2019 16:49
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Rusya'da barınakta yangın: 300'den fazla kedi kurtarıldı

Rusya

– Rusya'da bir hayvan barınağında yangın çıktı.

– Rusya'da bir hayvan barınağında yangın çıktı. 'Terkedilmiş Melekler' isimli barınakta bulunan 300'den fazla kedi ve 7 köpek kurtarıldı.

Yangın, Rusya'nın St. Petersburg kentinde yer alan Vasilyevsky Adası'ndaki 'Terkedilmiş Melekler' ismindeki bir hayvan barınağında çıktı. TASS'ta yer alan habere göre, itfaiye ekipleri yangın bölgesine 10 dakikada ulaştı. Hızlı davranan itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla, barınakta bulunan 300'den fazla kedinin ve 7 köpeğin kurtarıldığı; hiçbir hayvanın yara almadığı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken; yangına müdahalenin devam ettiği duyuruldu.


- Rusya
Kaynak: DHA
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