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Rusya'da belediye başkanı trafik kazasında öldü

Rusya'nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

14.10.2019 14:37Rusya'da belediye başkanı trafik kazasında öldü

Rusya'nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Rusya'nın Abakan kentinin Belediye Başkanı Nikolai Bulakin (67), geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Polisten yapılan açıklamada, Bulakin'in şoförünün, cipin kontrolünü kaybettiği, daha sonra şarampole yuvarlandığı ve yol kenarında bulunan ağaçlara çarptığı belirtildi. Kazaya ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan cipin görüntüleri



Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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