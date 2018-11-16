Rusya'da Benzin Kıtlığı Başladı

Rusya
'da hükümet ile petrol şirketleri arasında yakıt fiyatlarının dondurulması yönünde varılan anlaşmaya rağmen akaryakıt piyasasında sorunlar sürüyor. Akaryakıt istasyonları yeterli miktarda yakıt tedarik edememekten yakınırken, bazı bölgelerde benzin kıtlığının baş gösterdiği haberleri üzerine hükümet inceleme başlattı.
Rusya'da hükümet ve büyük petrol şirketleri, toptan ve perakende akaryakıt fiyatlarında 31 Mart 2019 tarihine kadar artışa gitmeme konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşmada Gazprom
, Rosneft, Heftegazholding, Surgutneftegaz, Tatneft ve Novıy Potok şirketleri yer almıştı.
Kommersant gazetesinin haberine göre, akaryakıt istasyonları, petrol şirketlerinin yeterli miktarda yakıt satmadıklarını, kendi şirketlerine ait istasyonlara yönelik tedariğe öncelik verdiklerini, indirimleri iptal ettiklerini ve yüzde 100 ön ödeme sistemine geçtiklerini belirterek şikayette bulundu.
İrkutsk, Çita, Krasnoyarsk
, Altay
gibi yerlerde, büyük petrol şirketlerine ait olmayan bağımsız akaryakıt istasyonlarının yakıt taleplerinin yalnızca yüzde 5-10'unun karşılandığı belirtiliyor. Enerji Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, bazı bölgelerde benzin kıtlığının yaşandığı yönündeki haberlerle ilgili inceleme başlatılması talimatı verildiği kaydedildi.
Bu konuda en kritik durumun Rusya'nın Uzak Doğu
Bölgesi'nde yaşandığı, bağımsız akaryakıt istasyonları ile büyük şirketlere bağlı istasyonlar arasında mazot fiyatlarındaki farkın litrede 20 rubleyi bulduğu bildirildi.
Diğer yandan Rosneft'in patronu İgor Seçin
, özel akaryakıt istasyonlarının tutumu nedeniyle akaryakıt fiyatlarının arttığını söyledi. Kommersant FM'e yaptığı açıklamada, bağımsız akaryakıt istasyonları zincirlerinin sektördeki payının yüzde 30 olduğunu belirten Seçin, "Ancak bu yüzde 30, fiyatlara etkide bulunuyor, çünkü Tekelleşmeyle Mücadele Servisi onları destekliyor. Eğer daha düşük fiyat verecek olursak hemen anti-tekel soruşturmasına tabi tutuluyoruz. Dolayısıyla fiyatları artırmamız dahi gerekebiliyor" dedi.
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