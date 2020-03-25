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Rusya'da bir binada çıkan yangında 7 kişi öldü

Rusya'nın Nijniy Lomov kentindeki bir binada, sebebi henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.

25.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 09:36
Rusya'da bir binada çıkan yangında 7 kişi öldü
Rusya 'nın Nijniy Lomov kentindeki bir binada, sebebi henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 7 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Penza bölgesinin Nijniy Lomov kentindeki binada çıkan yangında 3'ü çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi.
Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Rusya, Güncel

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