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Rusya'da bir cipe yıldırım düştü

Rusya'da yolda hareket halinde giden cipin arka camına yıldırım düştü.

16.09.2019 19:49Rusya'da bir cipe yıldırım düştü
Rusya'da yolda hareket halinde giden cipin arka camına yıldırım düştü. O anları, cipin arkasında bulunan başka bir araç kamerası kaydetti.

Görüntüler, Rusya'nın Novosibirsk kentinde kaydedildi. Trafikte sol şeritte ilerlemekte olan cipin arka camına yıldırım isabet etti. Yerel medya, cipin arka camının düşen yıldırımın etkisiyle kırıldığını bildirdi. Aracın içindekilerin sağlık durumunun ise iyi olduğu duyuruldu. Aracına yıldırım isabet eden kadın, yerel medyaya yaptığı açıklamada kimsenin yardıma gelmediğini söyleyerek, "Bir sürü görgü tanığı vardı ancak kimse durmadı. Herkes yoluna devam etti" diyerek sitemde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Araçların trafikte ilerlemesi
-Cipe yıldırım düşmesi
-Cipin durması



Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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