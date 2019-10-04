Haberler » Güncel » Haber

Rusya'da bir depoda yangın

Rusya'da plastik ürünlerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı.

04.10.2019 11:33Rusya'da bir depoda yangın
Rusya'da plastik ürünlerin bulunduğu bir depoda yangın çıktı.
Yangın, St. Petersburg şehrinin Kolpinsky bölgesinde bulunan Sofiyskaya caddesinde yer alan bir depoda çıktı. Yetkililer, yangın sonucu tek katlı deponun çatısının çöktüğünü ve depoda plastik ürünlerin depolandığını açıkladı. Henüz yangında ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı. Ayrıca, yangını söndürme çalışmalarında 125 görevlinin yer aldığı ve 31 parça ekipmanın kullanıldığını belirtildi.
Görüntü Dökümü
----------------
-Yangından görüntüler
-Yükselen duman
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Farklı açıdan görüntüler



Petersburg, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:50 Makam aracı haczedilen başkan, işe eşeğiyle gitmeye başladı
16:50 Yeniden tekvando şampiyonu, annesinin öldüğünü, şampiyon olduktan sonra öğrendi
16:49 Amanoslar'da, pkk'nın cephaneliği bulundu
16:49 Yunus Emre Devlet Hastanesi Doğumhanesinde ilk bebek dünyaya geldi
16:48 Şanlıurfa suriye'deki öso unsurları, milli ordu adı altında birleştiklerini şanlıurfa'daki basın...
16:48 Gümüşhacıköy'de yangın ve deprem tatbikatı
16:48 Adana çatıdan düşen işçi yaralandı