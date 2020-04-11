Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı

Rusya'da Moskova'da yer alan ve bölgenin en büyük hastanelerinden biri olan No Mitin'de 180 doktora koronavirüs bulaştı. Hastanenin başhekimi de yoğun bakıma alındı. Hastaneyi geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ziyaret etmişti.

11.04.2020 23:01 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:48
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı

Rusya 'nın başkenti Moskova 'da bulunan ve bölgenin en büyük hastanelerinden olan No Mitin'de görev yapan doktorlarda koronavirüs belirtilerine rastlanırken, doktorların tümüne test yapıldı. Hastanede görev yapan 180 doktor ve başhekimde koronavirüs tespit edildi.

BAŞHEKİM YOĞUN BAKIMDA

Hastanenin Başhekimi Yulia Sergeeva'nın koronavirüs nedeni ile yoğun bakım alınırken, hastane tamamen boşaltıldı. Hastane yatan hastalar başka hastanelere sevk edilirken, hastanenin kapısına 20 Nisan'a kadar kapalı olduğuna dair yazı asıldı.

52 DOKTORUN DURUMU AĞIR

Yetkililer, başhekiminde içinde bulunduğu 52 doktorun durumunun ağır olduğunu açılarken, Rusya'da korona virüsü ile ilgili artan vaka ve çalışmalara dair Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'da açıklama yaptı. Peskov, yaptığı açıklamada "Moskova'da koronavirüs ile ilgili durum zor, hastanelerin hepsi acil durum modunda çalışıyor. Muhtemelen, önümüzdeki birkaç hafta içinde korona virüs vakalarının zirvesine yakın olup olmadığını ya da ne zaman yaklaşacağını anlayacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler: Moskova, Rusya, Dünya, Güncel

İlgili Haberler

Putin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret ettiPutin, Moskova yakınındaki koronavirüs hastanesini ziyaret etti
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

DSÖ’nün Türkiye’ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz Haberler
DSÖ'nün Türkiye'ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar Haberler
Avrupa ülkesinin korona kumarı! Vaka sayısındaki artışa rağmen yasak getirmiyorlar
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek Haberler
ABD, bu fotoğraftaki şahsı yakalayana 10 milyon dolar ödül verecek
Koronavirüs, bir ülkede +18 oyuncak satışlarını patlattı Haberler
Koronavirüs, bir ülkede +18 oyuncak satışlarını patlattı
İtalya’da bilanço giderek artıyor! Bir günde 570 kişi hayatını kaybetti Haberler
İtalya'da bilanço giderek artıyor! Bir günde 570 kişi hayatını kaybetti
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye, komşusu tehdit notu bıraktı Haberler
İşe giderken üniforma giymeyen hemşireye, komşusu tehdit notu bıraktı
Türkiye, 65 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere’ye yardım yolladı Haberler
Türkiye, 65 binden fazla vakanın görüldüğü İngiltere'ye yardım yolladı
Haberler ›› Dünya ››Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

00:34: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda (1) - Haberler 00:34: İnfaz düzenlemesi teklifi TBMM Genel Kurulunda (2) - Haberler 00:33: Kargo aracı kaza yaptı: 2 yaralı - Haberler 00:31: Sokağa çıkma yasağının ardından sessizliğe bürünen Bağdat caddesi havadan görüntülendi - Haberler 00:26: Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti - Haberler 00:13: Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti 00:13: Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti - Haberler 23:45: Sunucu Erem Şentrük'ü canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı