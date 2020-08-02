Rusya'da bir tanker havaalanında uçakla çarpıştı, faciadan kıl payı dönüldü
Rusya'da bir tanker havaalanında uçakla çarpıştı, faciadan kıl payı dönüldüRusya, (DHA) - Rusya'nın Sheremetyevo Havaalanı'nda, uçak yakıtı taşıyan bir tanker, alanda bekleyen yolcu uçağına çarptı.
02.08.2020 10:49 | Son Güncelleme: 02.08.2020 11:13
Rusya'da bir tanker havaalanında uçakla çarpıştı, faciadan kıl payı dönüldü
Rusya, (DHA) - Rusya'nın Sheremetyevo Havaalanı'nda, uçak yakıtı taşıyan bir tanker, alanda bekleyen yolcu uçağına çarptı. Mucize eseri patlama olmazken, uçak hizmetten kaldırılarak tamire alındı.
Havalimanında uçuşuna hazırlanan uçağının burun bölümüne çarpan yakıt tankeri kullanılmaz hale gelirken, uçağın burun bölümü hasar gördü. Yetkililer, kaza nedeninin araştırıldığını belirtirken, çarpmadan dolayı tankerdeki yakıtın patlamamasını ise mucize olarak nitelendirdi. Kazada yaralanma olmadığını ifade edildi.
Kaynak: DHA