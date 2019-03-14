Rusya "Boeing 737 Max" Tipi Uçaklara Hava Sahasını Kapattı

Rusya Federal Havacılık Kurumu (Rosaviatsiya) Başkanı Aleksandr Neradko tarafından gazetecilere yapılan açıklamada, "Boeing 737 Max" tipi uçakların uçuşuna yönelik tedbir kararı alındığını belirtti.
"UÇUŞLARI GEÇİCİ OLARAK DURDURULMUŞTUR"
Rusya'nın "Boeing 737 Max" tipi uçaklara hava sahasını kapattığını ifade eden Neradko, "Rusya hava sahasında B737 Max 8 ve B737 Max 9 tipi uçakların uçuşları geçici olarak durdurulmuştur." dedi.
TÜRKİYE'DE DÜN YASAKLADIĞINI AÇIKLAMIŞTI
Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, uçuş emniyetini teminen Türk hava sahasının Boeing 737-8 MAX ve Boeing 737-9 MAX tipi hava araçlarına kapatıldığı bildirilmişti.
157 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLMUŞTU
Etiyopya Hava Yolları'na ait Boeing 737-8 MAX tipi yolcu uçağı geçtiğimiz Pazar günü düşmüş ve 149 yolcu ve 8 mürettebattan oluşan 157 kişinin ölümüne neden olmuştu.
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