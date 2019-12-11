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Rusya'da boya fabrikasında büyük yangın

Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki boya fabrikasında yangın çıktı.

11.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:35Rusya'da boya fabrikasında büyük yangın

'nın şehrindeki boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanın, şehrin birçok noktasından görülebildiği belirtildi. Yangına müdahale sürüyor.

Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki boya fabrikasında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, 70 itfaiye personeli ve 16 itfaiye aracının yangına müdahalesi sürüyor. Fabrikadaki kimyasallar nedeniyle hızla yayılan yangına müdahalenin oldukça zor olduğu bilgisi paylaşıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

-Yükselen alevler

-Yükselen siyah duman

-Detaylar



Yekaterinburg, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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