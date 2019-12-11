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Rusya'da boya fabrikasında büyük yangın

Rusya'da boya fabrikasında büyük yangınRusya, (DHA)- Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki boya fabrikasında yangın çıktı.

11.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:42
'da boya fabrikasında büyük yangın
Rusya, (DHA)- Rusya'nın şehrindeki boya fabrikasında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanın, şehrin birçok noktasından görülebildiği belirtildi. Yangına müdahale sürüyor.
Rusya'nın Yekaterinburg şehrindeki boya fabrikasında yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı belirtilirken, 70 itfaiye personeli ve 16 itfaiye aracının yangına müdahalesi sürüyor. Fabrikadaki kimyasallar nedeniyle hızla yayılan yangına müdahalenin oldukça zor olduğu bilgisi paylaşıldı.
Rusya'da boya fabrikasında büyük yangın

Yekaterinburg, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA


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