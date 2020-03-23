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Rusya'da casuslukla suçlanan ABD'li 6 ay daha tutuklu kalacak

Rusya’da casuslukla suçlanan ABD’li 6 ay daha tutuklu kalacak.

23.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:16
Rusya'da casuslukla suçlanan ABD'li 6 ay daha tutuklu kalacak
Rusya 'da "casusluk yaptığı" iddiasıyla cezaevine konulan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi 6 ay uzatıldı.

Moskova Şehir Mahkemesinde görülen duruşmada, Whelan'ın serbest bırakılma talebi reddedildi. Mahkeme, Whelan'ın 6 ay daha tutuklu kalmasına karar verdi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Dünya

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