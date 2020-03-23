Rusya'da casuslukla suçlanan ABD'li 6 ay daha tutuklu kalacak
Rusya’da casuslukla suçlanan ABD’li 6 ay daha tutuklu kalacak.
23.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:16
Rusya 'da "casusluk yaptığı" iddiasıyla cezaevine konulan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi 6 ay uzatıldı.
Moskova Şehir Mahkemesinde görülen duruşmada, Whelan'ın serbest bırakılma talebi reddedildi. Mahkeme, Whelan'ın 6 ay daha tutuklu kalmasına karar verdi.
Moskova Şehir Mahkemesinde görülen duruşmada, Whelan'ın serbest bırakılma talebi reddedildi. Mahkeme, Whelan'ın 6 ay daha tutuklu kalmasına karar verdi.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Dünya