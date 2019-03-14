Rusya'da Casuslukla Suçlanan ABD'linin Tutukluluk Süresi Uzatıldı

Rusya
'da casusluk yaptığı iddiasıyla cezaevinde bulunan ABD
vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi uzatıldı. Moskova
Şehir Mahkemesinde görülen duruşmada, Whelan'ın tutukluluk süresinin 22 Mayıs'a kadar devam etmesine karar verildi.
ABD vatandaşı Paul Whelan, 28 Aralık
'ta Moskova'da bir casusluk eylemi sırasında FSB elemanları tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Whelan, mahkemece tutuklanarak, cezaevine konulmuştu.
Moskova, Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Kaynak: AA